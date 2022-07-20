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ЄС узгодив новий пакет санкцій проти РФ

Анастасія Диняк

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Постійні представники держав-членів Європейського Союзу схвалили новий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

Так, за даними Джозвяка, сьомий пакет санкцій передбачає зокрема обмеження на імпорт російського золота, у тому числі й ювелірних виробів. Офіційне рішення щодо санкцій Євросоюзу проти РФ мають опублікувати в журналі ЄС 21 липня.

Постійний представник Литви при ЄС Арнольдас Пранцкявічюс додав, що санкційний список також передбачає новий експортний контроль, замороження активів «Сбербанку» та розширення санкційного списку на понад 50 нових фізичних і юридичних осіб: політиків, військових лідерів, олігархів та пропагандистів.

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