СБУ викрила всеукраїнську агентурну мережу ФСБ РФ

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність ворожої агентурної мережі, яка діяла одразу в декількох областях України та за гроші працювала на ФСБ Росії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, за даними правоохоронців, керівником агентів ворога виявився мешканець Одеси. Чоловіка завербувала ФСБ та дала йому псевдонім «професор». Саме він створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, залучивши до неї мешканців інших регіонів, оплачуючи виконання «завдань».

Для російських спецслужб фігуранти збирали інформацію про військові та стратегічні об’єкти по всій Україні. Зокрема «професор» мав передати ФСБ дані про:

сили протиповітряної оборони та протикорабельних комплексів і артилерії в Одеській області;

укріплення та специфіку об’єктів СБУ в Одеській області та ОК «Південь»;

суспільно-політичну обстановку в Одесі.

СБУ затримала чоловіка, коли він «проводив розвідку» поблизу Одеської військової адміністрації. Правоохоронці встановили, що за свою роботу чоловік неоднаразово отримував гроші. Зокрема за кошти ФСБ він придбав гаджет, на який проводив фото та відеозйомку.

Ще одного агента цієї мережі також вже затримали в Івано-Франківській області. Його завданням було зібрати інформацію про:

місць розташування на території області військових об’єктів;

переміщення військової техніки ЗСУ в напрямку фронту;

місцезнаходження і режиму блокпостів;

розташування і діяльності регіональних «центрів прийняття рішень».