На Донеччині знищили 15 окупантів, ще трьох взяли у полон

Українські морпіхи на Донеччині влаштували засідку ворогу і знищили 15 окупантів, ще трьох взяли у полон. Про це йдеться на сторінці Військово-морських Сил у Facebook.

Так, на Донецькому напрямку морські піхотинці влаштували засідку, в результаті чого знищили дві бойові машини піхоти, танк, знищили 15 російських вояк і ще трьох взяли у полон.

Крім того, на Херсонському напрямку артилерія підбила ворожий танк, а морпіхи взяли двох рашистів у полон.

Також артилерійські підрозділи завдавали удари по скупченню живої сили та техніки окупантів, вели контрбатарейну боротьбу. Втрати ворога ще уточнюються.

У МВС наголошують, що майже усі полонені – це примусово мобілізовані з так званої «ДНР».

«З боку кремлівських господарів вони мають відповідне ставлення: їх гонять як худобу на смерть й інколи навіть не видають засоби захисту. Виходячи з цього, у таких мобілізованих вибір невеликий: загинути від української зброї або бути розстріляним своїми. Однак є й третій варіант – здатися в полон. Українці поважають міжнародне право, тому попри усю ненависть до російських нелюдів, полонених не вбивають», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні українські морпіхи на Херсонщині взяли в полон 11 окупантів, більшість із них також були мобілізовані у так званій «ДНР».

Щодо втрат росії, то за останніми офіційними даними, в Україні вже знищили більше 41 тисячі військових рф, а також низку техніки. Детальніше читайте за цим посиланням.

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