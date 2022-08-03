Українська армія ліквідувала уже понад 41350 російських військових

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже понад 41 350 військових та 1 774 танків, повідомляє Генштаб ЗСУ.
З 24 лютого по 3 серпня загальні втрати Росії становлять:
особового складу ‒ 41 350 (+180) осіб,
танків ‒ 1 774 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 022 (+8) од,
артилерійських систем – 939 (+3) од,
РСЗВ ‒ 259 (+0) од,
засоби ППО ‒ 118 (+1) од,
літаків – 223 (+0) од,
гелікоптерів – 191 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 922 (+8) од,
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 740 (+1),
Крилаті ракети – 180 (+6);
Спеціальна техніка ‒ 83 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни Росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.
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Андрій Котенський