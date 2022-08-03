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«Армії дронів»: перші вже в Україні

Анастасія Диняк

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Україна отримала перший комплекс управління та чотири дрони-розвідники Fly Eye. Їх закупили в межах програми «Армія дронів». Про це Львівському порталу повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, до України прибули одні з найкращих дронів — FLyEye. Їхня дальність польоту досягає 160 кілометрів, а радіус – 50 кілометрів. Безпілотники розвивають максимальну повітряна швидкість до 120 кілометрів за годину.

Окрім того, ЗСУ посилять дрони DJI Matrice 300, які мають потужні камери та тепловізори. Таким чином українські військові зможуть краще бачити ворожу техніку, зокрема й вночі.

Безпілотники закупили в межах програми «Армія дронів». Через платформу UNITED24 на них зібрали вже 755 мільйонів гривень. За словами Федорова, до кінця серпня планується закупити 200 дронів-розвідників.

«Ведемо перемовини з українськими виробниками безпілотників, щоб у подальшому купувати їх для Армії дронів. Побачили круті БПЛА від компаній Скайтон, SKIF та Укрджет», – додав міністр.

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