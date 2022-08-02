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Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини

Анастасія Диняк

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Російські окупанти вночі атакували Синельниківський та Криворізький райони на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Так, у вівторок, 2 серпня, вночі росіяни з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії завдали удару по Синельниківському та Криворізькому районах.

«У Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджені автівки. Ствольна артилерія накрила вогнем Широківську та Зеленодольську громади. Людей не зачепило», – написав Резніченко.

Також він дода, що у селі Кошове перебита лінія електропередач, село без світла. На місці вже працюють фахівці. По Карпівській громаді росіяни вдарили з «Ураганів». Ніхто не постраждав.

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