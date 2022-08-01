СБУ встановила всіх причетних до підготовки псевдореферендуму на Херсонщині

Служба безпеки України перехопила російські документи, які регламентують проведення фейкового референдуму рф на тимчасово окупованій території Херсонщини. Про це йдеться у Facebook СБУ.

В СБУ заявляють, що цим псевдоголосуванням росіяни сподіваються легітимізувати входження частини південної України до складу росії.

«Вони уже розробили концепцію підготовки до фейкового референдуму і визначили основні напрями роботи з прив’язками до дат. При цьому фінальна дата самого голосування поки не встановлена», – встановила СБУ.

Наразі СБУ ідентифікувала та встановила місцеперебування всіх зрадників та їх «координаторів» з рф, причетних до організації псевдореферендуму, та готується притягнути їх до відповідальності за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

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За наявною інформацією, основну роль в організації та проведенні псевдореферендуму загарбники планують віддати прокремлівській організації «волонтери zа росію». Під кураторством спецслужб рф її учасники мають розосередитись в регіоні для імітації підтримки окупантів місцевими жителями, а також створення постановочних сюжетів для росТБ.

«Для цього «активісти» планують організувати більше 140 одночасних проросійських пікетів, понад 30 з яких має відбутись в обласному центрі. Висвітлювати агітаційні зібрання мають підконтрольні кремлю медіа-ресурси та блогери, яких масово перекидають до регіону», – йдеться в повідомленні.

Крім того, представники окупаційної адміністрації отримали завдання від своїх московських кураторів щодо створення 20 «виборчих комісій» під керівництвом місцевих колаборантів.

Склад «виборчкомів» мали затвердити вже до 1 серпня цього року.

За даними Служби безпеки, для посилення електоральної підтримки загарбники пропонують роздавати продуктові набори та стартові пакети російських операторів. Проте згідно з перехопленими ворожими матеріалами колаборанти «доповідають» своїм російським керівникам про те, що херсонці не сприймають ідеї «приєднання», чинять активний спротив та очікують на звільнення регіону від агресорів.

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