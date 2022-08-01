Нацбанк оголосив збір монет на потреби ЗСУ

Національний банк запустив благодійну акцію «Смілива гривня», у межах якої протягом трьох місяців по всій Україні збиратимуть монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 грн. Потім їх перерахують на потреби Збройних Сил України. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Із 1 серпня по 31 жовтня українців закликають приносити монети до відділень «Ощадбанку» та банків «Пумб». Монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 грн прийматимуть у всіх регіонах, де зараз працюють ці фінустанови.

В Нацбанку пояснюють, що зараз в обігу перебувають монет на понад 5 млрд грн. Втім значну частину розмінних монет, зокрема номіналом 10 коп. (28,5% від загальної кількості монет в обігу) та 50 коп. (9,3% від загальної кількості) громадяни часто не використовують для готівкових розрахунків, тож вони лежать у скарбничках чи кишенях. Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російських окупантів.

Примітно, що за згадані 5 млрд грн, які є зараз в обігу у монетах, можна купити близько 70 безпілотників BAYRAKTAR, або 25 реактивних артилерійських систем залпового вогню HIMARS, або 50 танків Т-90, або 150 машин бойової піхоти.

Адреси відділень, у яких можна здати зібрані монети, дивіться за цим посиланням.

«Назва акції “Смілива гривня” є дуже символічна. Сміливість стала для України й українців тією рисою, що наближає нашу перемогу у війні, і справа кожного наразі – зробити все для цього. Кожен внесок важливий», – зазначив заступник голови правління «Ощадбанку» Антон Тютюн.

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