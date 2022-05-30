«Дударик» щочетверга співатиме вкрадені росіянами українські пісні

Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» презентувала новий проект «Прийняття» про вкрадені росіянами українські пісні і твори Тараса Шевченка. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Щочетверга о 14:00 на YouTube та у соцмережах колективу відбуватиметься презентація пісень, які поцупили у нашого народу москалі.

«Ми ідентифікуємо співанки, відшукуємо оригінальний текст, далі твори аранжуються, розучуються капелою і презентуються в медіа для широкого загалу і на саркому москалям. Ці пісні – манкурти і яничари, що були «в москалях»: в московській і радянській, а по нині і в російській імперіях. Вони, як і увесь український народ, перебували у рабстві довгі три століття. Цей період нашої національної ганьби – період перманентної руїни, духовного, культурного і ментального навіть не терору і геноциду – інцесту в шовіністичному угарі над Україною. Це період трьохсотлітньої Бучі і Маріуполя, Криму і Донецька з Луганськом

Ці пісні – в їх окраденій російській інтерпретації є безсилим свідченням мерзенного злочину, свідками і інструментом його скоєння», – сказав керівник колективу, автор проєкту та диригент Дмитро Кацал.

Цей проєкт під гаслом «Шевченко revolution» готувався для представлення 8-9 березня. Зараз це медійний проєкт на підтримку Збройних Сил України.

26 травня відбулась презентація першої пісні проєкту – «Знамено» Володимира Івасюка та Олеся Гончара.

Зібрані під час проєкту кошти підуть Збройним Силам України.

Підтримати Збройні Сили України: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

Фонд «Повернись живим»: https://savelife.in.ua/donate/

Благодійний фонд Сергія Притули: https://prytulafoundation.org/

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МИСТЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ДУДАРИК».

ГО «Мистецьке об’єднання «Дударик» – скорочена назва;

«DUDARYK» Art Association – англійською;

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 13800104

Поточний рахунок (у гривнях): UA583253650000000260070026132

Для будь якої валюти: 763253650000000260040026133

Призначення платежу – «Благочинний внесок»

IPAY.UA (у «пошуку» ввести слово ДУДАРИК або ж перейти за лінком

https://www.ipay.ua/ua/bills/pozhertvovanie-v-go-hudogne-obednannya-dudaryk-online)

Пожертва з будь яких платіжних карток у будь якій валюті.

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