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2 серпня Львів прощатиметься із загиблим Героєм Ростиславом Збриським

Наталя Дуляба

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У вівторок, 2 серпня, Львів проведе в останню путь свого мешканця Ростислава Збриського, який загинув на війні, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

45-річний львів’янин Ростислав Збриський воював у складі 125 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Загинув у бою 29 липня.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), об 11:30 год. – міська церемонія прощання на площі Ринок. Опісля похоронна процесія попрямує до Личаківського кладовища.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм – пл. Катедральна – пл. Ринок – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Довідково: Ростислав Збриський (10.10.1976 – 29.07.2022) народився і жив у Львові. Навчався у ліцеї №93 на Сихові. Після здобуття професійно-технічної освіти вступив на військову службу. Згодом закінчив «Львівську політехніку» за спеціальністю «комп’ютерні науки».

У мирний час Ростислав працював інженером із вендінгових систем у ТзОВ «Кіберенергія». Любив котів, захоплювався рибальством.

Із початком повномасштабного вторгнення вступив до лав територіальної оборони. Захищав Батьківщину від російських окупантів у складі 125 окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.

Без сина залишились залишилися мати та батько.

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