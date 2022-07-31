Жителів Донбасу закликають евакуюватися

Українським громадянам, які перебувають на лінії фронту необхідно евакуюватися. Зараз під загрозою життя сотні тисяч людей. Про це повідомив Президента України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення.

За словами Володимира Зеленського, зараз важливо почути всім тим нашим людям, які ще залишаються на Донбасі, у зонах найжорсткіших боїв, що їм потрібно виїхати.

«Там сотні тисяч людей, десятки тисяч дітей… Багато хто відмовляється виїхати… Але це справді потрібно зробити. Це рішення все одно доведеться ухвалювати. Все одно! Повірте мені. І що раніше це буде зроблено, що більше людей виїде з Донецької області зараз, то менше людей російська армія встигне вбити!, – повідомив Володимир Зеленський.

Він також закликав усіх, хто має змогу, говорити, з тими, хто ще залишається в зонах бойових дій на Донбасі.

«Будь ласка, переконуйте їх, що виїхати потрібно, а особливо якщо це сім’ї з діточками. Якщо у вас є змога допомогти переселенцям – зробіть це. Урядове рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області є, все організовується. Повний супровід, повна допомога – і логістична, і виплати. Потрібно тільки рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе. Їдьте, ми допоможемо», – закликав президент.

Він також висловив подяку усім, хто бореться за Україну, захищає її і рятує наших людей.

Раніше Львівський портал повідомляв, що перед початком опалювального сезону в Донецькій області розпочнеться обов’язкова евакуація місцевих мешканців.

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