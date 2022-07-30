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На Луганщині партизани спалили розподільну коробку управління залізницею

Анастасія Диняк

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На території тимчасово окупованої Луганщини партизани спалили розподільну коробку управління залізничною дорогою, що призначена для живлення залізниці. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, поблизу тимчасово окупованого Сватового Луганської області партизани спалили пункт управління залізницею, що призначений для контролю над світлофорами й переїздами. Окрім того, від коробки управління залежить живлення залізниці.

За словами Гайдая, це спричинить певні проблеми російським окупантам, зокрема ускладниться процес підвезення залізницею боєприпасів.

«Цієї ночі “добрі люди” знищили “шафку” керування залізничною дорогою біля окупованого Сватового. Склади злітають у повітря, залізниця тепер у сплячому режиму. Не щастить окупантам», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал раніше, супутник зафіксував збільшення кількості військової техніки й особового складу армії РФ. Окупанти стягують техніку до села Соболівка Бєлгородської області Росії. Частину транспортують залізницею.

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