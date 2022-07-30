Росія стягує техніку до кордону з Україною

РФ збільшує свою присутність поблизу кордону з Україною зі сторони окупованої частини Харківщини. Це зафіксував супутник Planet Labs. Про це повідомили журналісти «Схем».

Так, 28 липня супутник зафіксував збільшення кількості військової техніки й особового складу армії РФ. Окупанти стягують техніку до села Соболівка Бєлгородської області Росії. Частину транспортують залізницею.

«Схеми», проаналізувавши супутникові фото, стверджують, що росіяни і раніше використовували територію Соболівки для розміщення власних сил. За даними експертів, росіяни можуть в подальшому застосувати техніку на Ізюмському та Слов’янському напрямках.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що далі техніку здебільшого перекидають у напрямку Ізюму, а потім до Слов’янська, де тривають бойові дії. Російські військові користуються логістикою окупованих територій Харківської області, до якої ведуть дороги від села Соболівка.

«Це Валуйський район Бєлгородської області – там є і дорога, і залізниця. Розвантажують вагони там, а звідти вони перекидають сили до окупованого міста Ізюм Харківської області. Вони побоюються, що під час розвантаження ешелону з вагонів може бути нанесений удар, тому розвантажуються на своїй території. Далі вони пересуваються дорогами», – зазначив експерт.

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