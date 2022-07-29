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На війні в Україні росія втратила 40 500 військових

Ольга Денисяка

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На війні проти України російська федерація вже втратила 40 500 своїх військових, 1749 танків, 3987 бойових броньованих машин. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 29 липня втрати росії на війні проти України становлять:

  • особового складу ‒ близькоt 40500 (+270) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1749 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3987 (+8) од,
  • артилерійських систем –900 (+6) од,
  • РСЗВ ‒ 258 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 117 (+0) од,
  • літаків – 222 (+0) од,
  • гелікоптерів –190 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 731 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 174 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2870 (+16) од,
  • спеціальна техніка ‒ 77 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Всі дані ще уточнюються.

Нагадаємо, за підрахунками Forbes, на війну в Україні росія щодня витрачає близько 400 мільйонів доларів. Найбільше грошей йде на снаряди і ракети. Детальніше читайте за цим посиланням.

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