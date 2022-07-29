На війні в Україні росія втратила 40 500 військових

На війні проти України російська федерація вже втратила 40 500 своїх військових, 1749 танків, 3987 бойових броньованих машин. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Із 24 лютого до ранку 29 липня втрати росії на війні проти України становлять:
- особового складу ‒ близькоt 40500 (+270) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1749 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3987 (+8) од,
- артилерійських систем –900 (+6) од,
- РСЗВ ‒ 258 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 117 (+0) од,
- літаків – 222 (+0) од,
- гелікоптерів –190 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 731 (+2),
- крилаті ракети ‒ 174 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2870 (+16) од,
- спеціальна техніка ‒ 77 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Всі дані ще уточнюються.
Нагадаємо, за підрахунками Forbes, на війну в Україні росія щодня витрачає близько 400 мільйонів доларів. Найбільше грошей йде на снаряди і ракети. Детальніше читайте за цим посиланням.
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Ольга Денисяка