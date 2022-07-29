Ексголову КСУ Тупицького заочно арештували

Суд обрав для ексголови Конституційного суду Олександра Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер його можна екстрадувати з Австрії. Про це Львівському порталу повідомили в Державному бюро розслідувань.

«Подільський районний суд міста Києва обрав відносно колишнього Голови Конституційного Суду України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це судове рішення дає змогу стороні обвинувачення клопотати перед судом про видачу (екстрадицію) обвинуваченого в Україну», – йдеться в повідомленні.

Ім’я ексглави Конституційного суду в ДБР не повідомляють, але називають дату оголошення його в міжнародний розшук – 27 травня, яка вказує на Олександра Тупицького.

Нагадаємо, обвинувальний акт стосовно колишнього Голови Конституційного Суду України скерували до Подільського районного суду міста Києва 25 травня 2021 року.

За версією слідства, в жовтні 2018 року обвинувачений, діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах та в інтересах свого знайомого – колишнього Голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснював підкуп свідка щоб він відмовився від давання показань або давав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

Крім того, упродовж 2018 – 2019 років обвинувачений неодноразово, з корисливих мотивів, надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 384 та ст. 386 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань.

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