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У Львові погасили поштову марку «Доброго вечора, ми з України»

Ольга Денисяка

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28 липня до Дня Української Державності Укрпошта ввела в обіг четверту поштову марку воєнного стану «Доброго вечора, ми з України». Її тематику та ескіз обрали українці шляхом голосування в застосунку Дія та на сторінках в соцмережах Укрпошти. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

В Укрпошті зазначають, що на поштовій марці «Доброго вечора, ми з України!» відтворено реальні події, які відбувались на Миколаївщині та інших регіонах, коли українські селяни без зброї забирали російську техніку, допомагаючи ЗСУ виборювати перемогу.

Тематику поштової марки було обрано завдяки народному голосуванню. В травні майже 834 тисячі українців з-поміж 5 варіантів обрали саме «Доброго вечора, ми з України!». На конкурс ескізів було надіслано понад 1500 робіт.

Марка надрукована накладом 5 млн примірників. Крім марок Укрпошта також випустила тематичну листівку, конверт “Перший день”, художній конверт та мерч. Як і на попередні поштові випуски, на них діятимуть обмеження на продаж по кількості.

Ескіз поштової марки, конвертів, листівки та штемпелів спецпогашення виконала дизайнер-графік та викладач живопису Анастасія Бондарець.

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