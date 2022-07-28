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На Херсонщині ЗСУ знищили два склади боєприпасів рф

Ольга Денисяка

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У Херсонській області українські захисники знищили два склади боєприпасів, 66 військових, три танки та іншу техніку російської армії. Про це йдеться у Facebook Оперативного командування «Південь».

На південному напрямку загальні підтверджені втрати ворога за минулу добу становлять: 66 військових, три танки Т-72, три гусеничних мінних загороджувачі, дві гаубиці «Мста-С», самохідна гаубиця «Гвоздика», мінометний комплекс «Сані», три одиниці автотехніки.

Також в Чорнобаївці та Білогірці на Херсонщині знищено звичайний і польовий склади боєприпасів. Водночас на Миколаївщині зенітно-ракетний підрозділ знищив БПЛА типу «Форпост».

Загалом нашими ракетно-артилерійськими підрозділами за бойовий день виконано 271 вогневе завдання.

Як повідомляв Львівський портал, на війні проти України російська федерація вже втратила 40 230 своїх військових, 1742 танки, 3979 бойових броньованих машин.

Нагадаємо, за підрахунками Forbes, на війну в Україні росія щодня витрачає близько 400 мільйонів доларів. Найбільше грошей йде на снаряди і ракети. Детальніше читайте за цим посиланням.

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