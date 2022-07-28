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29 липня Львів попрощається з трьома Героями

Ольга Денисяка

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У п’ятницю, 29 липня, Львів попрощається з трьома Героями, які ціною власного життя боронили Україну від російських окупантів: Василем Сущуком, Андрієм Білим та Віталієм Борисюком. Чин похорону відбудеться в Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі, а об 11:30 год. відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Мерія закликає долучитись до церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Василя Сущука та Андрія Білого поховають на Личаківському кладовищі, а Віталія Борисюка – у с. Лопушна Львівського району.

Після міської церемонії прощання похоронна процесія двох Героїв попрямує до Личаківського кладовища. На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Біографічні довідки Героїв:

Василь Сущук (20.10.1978-18.05.2022) Львів’янин. Навчався у ліцеї №94 Львівської міської ради. У 90-х роках проходив військову службу у місті Коломиї Івано-Франківської області.
У мирний час був приватним підприємцем.

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації добровільно вступив до лав окремого загону спеціального призначення «Азов» Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України. Згодом боронив державу у складі військової частини А3449.

Брав участь у рятувальних спеціальних місіях до металургійного комбінату «Азовсталь» у місті Маріуполь Донецької області. Був одним із 72-х бійців, які десантувалися на завод.

Андрій Білий (16.06.1971-21.07.2022) Львів’янин. Навчався у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №49 міста Львова. Закінчив Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва. Після завершення навчання вступив на військову службу. У мирний час був приватним підприємцем, займався ремонтними роботами.

Із початком повномасштабного вторгнення захищав Батьківщину від російських окупантів у складі військової частини А4221.

У Андрія Білого залишилися батьки, дружина, двоє доньок, троє внуків та молодший брат.

Віталій Борисюк (06.06.1985-22.07.2022) Львів’янин. Навчався у ліцеї «Галицький» Львівської міської ради та загальноосвітній середній школі І-ІІІ ступенів «Лідер». У 2003 році закінчив Львівське вище професійне училище комп’ютерних технологій та будівництва за спеціальністю «штукатур, муляр».
У мирний час працював у ТОВ «Світ друку ЛТД», згодом продовжив роботу за отриманою спеціальністю.

Із 2019 року був працівником кур’єрських служб. Один із засновників руху на електричних велосипедах у місті Львові.

У 2015-2016 році брав участь у антитерористичній операції. Із початком повномасштабного вторгнення росії захищав Батьківщину у складі військової частини А4221.

У Віталія Борисюка залишилися цивільна дружина, мати, бабуся, дядько та хрещений син.

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