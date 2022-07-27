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В Херсоні підірвали авто з колаборантами

Наталя Дуляба

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В Херсоні продовжують успішно працювати українські партизани. Цього разу вони підірвали автомобіль так званої «поліції» окупантів. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Автівку «поліції» окупаційної влади Херсона підірвали на перетині вулиці Рєпіна та проспекту Адмірала Сенявіна за допомогою радіокерованого фугасу. Внаслідок цього один колаборант загинув, ще один дістав поранення. Його госпіталізували.

Такими випадками українська розвідка нагадує усім зрадникам про неминучу розплату за допомогу російським окупантам.

Нагадаємо, наприкінці червня в Херсоні підірвали машину колаборанта і зрадника Дмитра Савлученка, який перейшов на бік загарбників. Він загинув. Перед цим у місті вибухнув автомобіль «начальника» виправної колонії Євгена Соболєва, але той вижив.

Львівський портал також писав, що українські партизани у Херсоні попереджають окупантів про прихід ЗСУ. Як вони це роблять, дивіться тут.

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