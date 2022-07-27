У Чорному морі відновили роботу трьох українських портів

У зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, відновили роботу в портах Одеса, Чорноморськ і Південний. Про це йдеться у Facebook Військово-морських сил ЗСУ.

Зазначається, що вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування.

У ВМС додають також, що зараз спеціалісти-гідрографи ретельно проводять пошук підводних об’єктів, встановлюють спеціальні засоби навігаційного обладнання, які допоможуть безпеці судноплавства. Також тривають гідрографічні промірні роботи — визначення глибини, підхідних каналів та рекомендованих шляхів.

«Сьогодні ми проводимо сумісну роботу щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства в одному з портів Одещини. Перш за все − це роботи, які визначають безпечні шляхи для руху суден, які перевозитимуть українське зерно, − розповів начальник філії державної установи «Одеський район Держгідрографії» Ігор Тимчук.

Як повідомляв Львівський портал, 22 липня у Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Вже наступного дня, 23 липня, російські окупаційні війська випустили чотири ракети типу «Калібр» по Одеському торговому порту. Дві з них збила протиповітряна оборона, ще дві – влучили в інфраструктурні об’єкти порту.

На удар відразу відреагували в Міністерстві закордонних справ. Там заявили, що росії знадобилося менше 24 годин, щоб поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному документі у Стамбулі 22 липня.

Разом із тим ракетний обстріл Одеського порту в МЗС назвали «плювком володимира путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану».

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