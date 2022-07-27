Керівником управління освіти Львова став Андрій Закалюк

Новим керівником управління освіти Львівської міської ради став 35-річний Андрій Закалюк. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

27 липня його представили колективу управління. Зазначається, що ще будучи вчителем історії у 2012 році Андрій Закалюк відмовився вчити дітей за «табачниківською» версією шкільного курсу історії України і написав власний посібник для п’ятого класу. А вже у 27 років став наймолодшим директором школи-інтернату №2.

«За роки роботи Андрія Закалюка директором різних шкіл Львова, він впровадив чимало реформ для їх вдосконалення: дружній, мотиваційний підхід до учнів, новий формат «Перших дзвоників» та випускних, покращення шкільних умов за рахунок проєктів Громадського бюджету тощо», – йдеться в повідомленні.

Довідково:

Освіта вища. Навчався на історичному факультеті у Львівському національному університеті ім. І. Франка. Голова профбюро студентів історичного факультету.

Досвід роботи:

2012 – автор посібника з історії України для учнів 5-го класу;

2009-2014 – вчитель історії, ЛССЗШ № 28 з поглибленим вивченням німецької мови;

2014-2018 – директор, ЛЗШ-інтернат №2;

2018-2019 – директор, ліцей «Просвіта»;

2019-2022 – директор, Ліцей «Львівський».

Як повідомляв Львівський портал, з грудня 2021 року Зоряна Довганик, яка з 2015 року очолювала міське управління освіти, перейшла на посаду радниці міського голови Львова. З того часу її обов’язки виконувала керівниця відділу освіти Галицького та Франківського районів Леся Васюта.

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