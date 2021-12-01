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У Львові новою керівницею управління освіти стала Леся Васюта

Аліса Белей

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У середу, 1 грудня, Зоряна Довганик, яка з 2015 року очолювала міське управління освіти, переходить на посаду радниці міського голови Львова. Натомість обов’язки керівниці управління освіти буде виконувати Леся Васюта. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Зоряна Довганик

Виконувати обов’язки начальника управління освіти наразі буде Леся Васюта, керівниця відділу освіти Галицького та Франківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики.

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Леся Васюта

Довідка. Зоряна Довганик – львів’янка, закінчила географічний факультет ЛНУ ім. Івана Франка. Вчителювала, була керівником програми міжнародної жіночої співпраці організованої управлінням освіти ЛМР та організацією «Канада. Світ. Молодь», працювала начальницею відділу кадрів ПрАТ «Страхова компанія ГРАВЕ Україна».

З 1 липня 2014 року розпочала роботу в управлінні освіти ЛМР на посаді завідувачки сектору освітньої політики. 20 січня 2015 року призначена на посаду заступниці начальника управління освіти ЛМР з питань розвитку освітньої політики.

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Фото: ЛМР, Роман Балука

 

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