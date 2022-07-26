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Україна повернула тіла ще 25 загиблих військових

Ольга Денисяка

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26 липня липня Україна повернула тіла 25 полеглих захисників. Їх передадуть родичам для поховання. Про це йдеться у Facebook Мінінтеграції України.

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пперація проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України. В Мінінтерграції наголошують, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Як повідомляв Львівський портал, востаннє Україна повертала тіла загиблих захисників 12 липня. Тоді вдалось повернути тіла 30 захисників.

Додамо, що з кінця травня обміном із полону українських військових займається воєнна розвідка та СБУ. Водночас МінТОТ залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та за роботу з профільними міжнародними організаціями.

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