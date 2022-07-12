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Україна повернула тіла ще 30 загиблих захисників

Ольга Денисяка

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12 липня Україна повернула тіла 30 полеглих захисників. Їх передадуть родичам для поховання. Про це йдеться в Телеграмі Мінінтеграції України.

Операція проводилась в Запорізькій області за співпраці Уповноваженого, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України. Тіла 30 українських військових будуть передані їх родинам для гідного поховання.

Зазначається, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Як повідомляв Львівський портал, востаннє Україна повертала тіла загиблих захиснкиів 28 червня. Тоді вдалось повернути тіла 46 захисників.

Додамо, що з кінця травня обміном із полону українських військових займається воєнна розвідка та СБУ. Водночас МінТОТ залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та за роботу з профільними міжнародними організаціями.

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