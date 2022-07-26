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Україна попросила у США ще й «газовий ленд-ліз»

Андрій Котенський

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Кабінет міністрів України звернувся до уряду США щодо надання Україні «газового ленд-лізу». Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

За даними прем’єра, це рішення вимушене, задля стабільного опалювальний сезону.

«Ухвалили звернення Уряду України до Уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі «газового ленд-лізу» для стабільного проходження опалювального сезону. Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв», – повідомив Денис Шмигаль.

Раніше Львівський портал повідомляв, що президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.

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