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У Бучі діти миють машини, щоб допомогти армії

Наталя Дуляба

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У Бучі троє хлопців організували автомийку, а отримані кошти передають на потреби української армії. Про це йдеться у Telegram управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Діти вирішили мити фари автомобілів, аби зібрати гроші на ЗСУ. За два дні хлопці зібрали 2500 грн і вже зробили перший внесок на потреби військових. мама одного з хлопчиків перерахувала 1000 грн на платформу United24.

«Такі історії надихають і нагадують: кожен може допомогти країні, роблячи той мінімум, що вміє. І з такими українцями перемога точно за нами», – кажуть у СтратКомі.

Нагадаємо, у Львові 9-річна дівчинка, продаючи свої картини, назбирала 6000 грн на потреби ЗСУ. Детальніше про цю історію читайте тут.

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