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В Україні запустили глобальну ініціативу United24 для грошової підтримки

Анастасія Диняк

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Володимир Зеленський зявив про запуск проєкту United24, який збиратиме пожертви на підтримку країни з будь-якої точки світу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, відтепер підтримати Україну можна з будь-якої країни світу. Кошти будуть йти на офіційні рахунки Національного банку, прив’язані до міністерств.

«Можливість зробити донейт за один клік із будь-якої країни та отримати звіт щодо зібраних коштів», – йдеться у повідомленні.

Раз на день НБУ будуть оприлюднювати звіт про зібрані кошти. Міністерства звітують про розподіл та використання грошей раз на тиждень.

Гроші можна надіслати на:

  • ‎ армію та розмінування;
  • ‎ гуманітарну та медичну допомогу;
  • ‎ відбудову України.

«Ми запрошуємо долучатися до United24 міжнародних партнерів, великий та середній бізнес, публічних осіб, приватних донорів. Кожен внесок важливий для перемоги!», – додав Федоров.

Долучитися до допомоги можна за посиланням.

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