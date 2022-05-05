В Україні запустили глобальну ініціативу United24 для грошової підтримки

Володимир Зеленський зявив про запуск проєкту United24, який збиратиме пожертви на підтримку країни з будь-якої точки світу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Так, відтепер підтримати Україну можна з будь-якої країни світу. Кошти будуть йти на офіційні рахунки Національного банку, прив’язані до міністерств.
«Можливість зробити донейт за один клік із будь-якої країни та отримати звіт щодо зібраних коштів», – йдеться у повідомленні.
Раз на день НБУ будуть оприлюднювати звіт про зібрані кошти. Міністерства звітують про розподіл та використання грошей раз на тиждень.
Гроші можна надіслати на:
- армію та розмінування;
- гуманітарну та медичну допомогу;
- відбудову України.
«Ми запрошуємо долучатися до United24 міжнародних партнерів, великий та середній бізнес, публічних осіб, приватних донорів. Кожен внесок важливий для перемоги!», – додав Федоров.
Долучитися до допомоги можна за посиланням.
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Анастасія Диняк