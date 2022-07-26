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9-річна львів’янка своїми картинами назбирала 6000 грн для ЗСУ

Наталя Дуляба

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У Львові 9-річна Соломійка Галан зібрала 6000 грн, продаючи свої картини на аукціоні. Кошти вона віддала на пошиття бронежилета для ЗСУ. Про це йдеться на сторінці Львівського оборонного кластеру у Facebook.

Мама дівчинки Лілія Галан розповідає, що Соломійка сама вирішила допомогти воїнам, які мужньо захищають Україну. Серед них є й її тато.

«Ідея у Соломійки виникла, бо усвідомлює, у який непростий час живемо, і захотіла чимось допомогти тим, хто щодня мужньо захищає нас. А оскільки дуже любить і вміє малювати, вирішила малювати картини, виставляти їх на благодійний аукціон та з підтримкою людей збирати кошти на бронежилет. Ми знали, що у Львові є Львівський оборонний кластер, який виготовляє бронежилети і безкоштовно передає їх захисникам України. Прочитали, що на один бронежилет потрібно понад 5 тисяч гривень. Тож Соломійка вирішила зібрати бодай на один бронежилет», – каже Лілія Галан, яка сама є волонтеркою та піклується про сиріт та діток з особливими потребами.

Зібрані кошти перерахували на рахунок організації. Сама ж Соломійка вважає, що надійний бронежилет захистить військового і, можливо, навіть врятує його життя.

Такий вчинок маленької львів’янки неабияк розчулив усю команду Львівського оборонного кластеру, тож її вирішили запросити в гості. Дівчинці провели екскурсію виробництвом, розповіли, як саме вироблять бронежилети, вручили грамоту та подарунки.

«Ми не могли відпустити юну зірочку з порожніми руками і підготували їй подарунки. Кожен із нашої команди на прапорі написав побажання для Соломійки. Ми у захваті від вчинку цієї дівчинки і вже встигли полюбити її усією душею», – розповіла Маріанна Чугунова з Львівського оборонного кластеру.

«Того дня сльози зуміли стримати не усі. Така маленька дівчинка з таким великим серцем. Це той вчинок, що зігріє воїнів і наблизить нашу перемогу», – підсумували в оборонному кластері.

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Фото: Львівський оборонний кластер

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