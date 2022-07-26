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Назвали причину масового отруєння у ресторанах «Томатіна»

Андрій Котенський

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Причиною масового отруєння 32 людей у львівській мережі ресторанів «Томатіна» стало додавання у страви соусу «карбонара» із сирим жовтком, а також незадовільні санітарно-гігієнічні умови виробництва. Про це свідчать результати розслідування спалаху сальмонельозу серед відвідувачів закладів у ТРЦ «Форум Львів», ТРЦ «Спартак», ТРЦ «Вікторія Гарденс», повідомляє Держпродспоживслужба.

За даними розслідування, сальмонельоз підховили відвідувачі закладу, а також клієнти, які замовляли їжу додому через інтернет та доставку Glovo. Усього захворіло 32 особи, у тому числі троє дітей. 29 осіб у середній формі важкості було госпіталізовано до лікарні.

За результатами лабораторного дослідження біоматеріалу від хворих виявлена Salmonella enteritidis у 18 хворих, в т.ч. 3 дітей. Ще 14 хворим встановили діагноз «Сальмонельоз клінічний».

Під час санітарного рослідування встановлено, що хворі споживали сендвіч з беконом та яйцем; пасту з соусом карбонара, куди входить сирий яєчний жовток, вершки; салат з куркою та авокадо; салат пасту з телятиною, макарони з вершковим соусом, макарони з соусом карбонара, пасту з вершковим соусом, кури-гриль, м’ясо індички.

Соус доставляється у заклади в готовому вигляді у вакуумному упакуванні і в банках. Приготування соусів, десертів, маринованої курки, нарізка бекону, лосося проводиться у виробничому цеху ТОВ «Томатіна» по вул. Бузкова, 2 у м. Львові.

Згідно наказу керівника ТОВ «Томатіна» від 07 липня 2022 року у мережі заборонено виробництво соусу карбонара з добавлянням сирих яєць. Дозволено виготовлення соусу з яєчного порошку, про що внесені відповідні зміни в технологічну карту. Залишки соусу карбонара, виготовленого з додаванням сирих яєць, були вилучені з обігу у всій мережі Tomatina.

У змивах та відібраних пробах харчових продуктів обєктів «Томатіна» у ТРЦ «Форум», «Спартак» та «Вікторія Гарденс», у виробничому цеху ТОВ «Томатіна» сальмонела не виділена. Водночас виявлена умовно-патогенна мікрофлора. У досліджених пробах харчових продуктів виявлено мікроорганізми (БГКП), перевищення вмісту КУО МАФАМ в 1,0г, а також патогенну мікрофлору (золотистий стафілокок) та умовно патогенну мікрофлору (Enterobacter cloace, Citrobacter freundii, Pseudomonas aeruginosa).

Результати досліджень також свідчать про вторинне інфікування готових продуктів внаслідок незадовільних санітарно-гігієнічних умов виробництва.

Джерело збудника інфекції так і не було встановлено. Основною причиною спалаху ймовірно було використання в закладах Tomatina соусу «Карбонара», у приготуванні якого використовувались вершки та сирі курячі яйця, які ймовірно були забруднені сальмонелою, та були вилучені з обігу згідно наказу директора Товариства до початку проведення санітарно-епідеміологічного розслідування.

Окрім цього, причиною спалаху були порушення санітарно-гігієнічних умов виробництва продукції, вторинне інфікування готової продукції, про що свідчать результати лабораторного дослідження проб харчових продуктів та змивів; незабезпечення належного контролю за дотриманням температурного режиму термічної обробки кулінарних виробів на смажильній поверхні (тепан-які).

За фактом масового отруєння поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) ККУ.

Санкція статті передбачає або штраф розміром від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або до 6 місяців арешту, або до 3 років обмеження волі, або позбавлення волі на той же термін.

Раніше Львівський портал повідомляв про масове отруєння у Львові сальмонельозом.

Також повідомлялось, що поліція закрила справу про отруєння 58 осіб у ресторації «Театр пива «Правда».

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