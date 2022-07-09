Масове отруєння у Львові: 26 людей госпіталізували зі сальмонельозом

У Львівську обласну інфекційну лікарню потрапили 26 людей, яким діагностували сальмонельоз. Масово отруїтись вони могли в одній з відомих мереж ресторанів здорового харчування. Про це повідомляє Львівський портал.

Про цей випадок у суботу, 9 липня, сповістив обласний департамент охорони здоров’я. У повідомленні є мало деталей, однак відомо, що на сальмонельоз захворіли 26 людей, в тому числі й троє дітей. Усіх їх у стані середньої важкості госпіталізували у Львівську обласну інфекційну лікарню.

Що могло стати причиною масового отруєння, в департаменті охорони здоров’я не уточняють. Немає жодної подібної інформації і від обласного центру контролю й профілактики хвороб чи Держпродспоживслужби, які фіксують такі випадки.

Водночас за даними Zaxid.net, масове отруєння сталось цього тижня в одному з ресторанів львівської мережі «Томатіна». На запит редакції керівник відділу турботи про гостей цієї мережі Святослав Мерза надіслав письмовий коментар, де вказав, що перші скарги щодо поганого самопочуття відвідувачів почали надходити у четвер, 7 липня. Гості скаржились на дві страви, у які входить соус «карбонара».

«На цей момент ці страви зняті з продажу, у закладах проводиться перевірка Держпродспоживслужбою. Працівники, що мали стосунок до виробництва соусу, відсторонені та проходять перевірку, проводиться внутрішня службова перевірка», – вказано у повідомленні «Томатіни».

У склад соусу «карбонара» входять сирі яєчні жовтки, однак наразі невідомо, чи саме вони стали причиною отруєння. Лабораторні дослідження тривають.

Святослав Мерза також запевнив, що представники мережі допомагають усім постраждалим від отруєння. Він уточнив: попередньо встановлено, що випадок масового отруєння трапився у закладі в ТРЦ Spartak, що на вул. Мазепи.

Додамо, що сальмонельоз – це інфекційне захворювання, яке викликає бактерія роду Salmonella. Інфікуватись можна як через продукти, заражені цією бактерією, так і від тварини, які є збудниками. Механізм передавання інфекції – фекально-оральний.

Інкубаційний період коливається від 6 годин до 2-3 діб. Сальмонельоз може протікати у легкій формі. Проте в деяких випадках пов’язане з хворобою зневоднення може становити загрозу для життя.

Симптоми сальмонельозу: підвищення температури, головний біль, слабкість, нездужання, біль в животі, нудота, блювота, діарея.

Детальніше про те, що треба знати про сальмонелу, і як вберегтися від зараження нею, читайте тут.

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