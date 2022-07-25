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У МОЗ розповіли, яку зарплату отримують медики під час війни

Наталя Дуляба

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Незважаючи на війну і непросту економічну ситуацію в Україні, медикам виплачують базові заробітні плати, в тому числі й тим, хто не зміг вибратися з-під окупації. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними відомства, лікарям в Україні виплачують не менше 20 000 гривень на місяць, медсестрам – не менше ніж 13 500 гривень.

«Важливо, що кошти нараховуються навіть тим лікарям, які не мають можливості виїхати з тимчасово окупованих територій», – наголошують у МОЗ.

Разом із тим за п’ять місяців війни нове місце роботи знайшли 3629 внутрішньо переміщених медиків.

Також за цей час російські окупаційні війська встигли зруйнувати вщент 123 медустанови, ще 746 закладів охорони здоров’я потребують відновлення. Водночас у міністерстві додають, що робота над відбудовою медичної інфраструктури у розпалі, тому вже цієї осені будуть «перші результати».

Нагадаємо, за п’ять місяців війни армія рф вбила щонайменше 18 українських медиків, ще понад пів сотні дістали поранення.

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