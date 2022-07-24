З 24 лютого росіяни вбили в Україні щонайменше 18 медиків

З початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, до 24 липня російські війська вбили в Україні щонайменше 18 медиків, ще 50 медпрацівників отримали поранення. Про це йдеться у Facebook Міністерства охорони здоров’я.

«П’ять місяців боротьби із повномасштабною російською агресією. 150 днів опору, незламності на шляху до перемоги.

З 24 лютого країна-терорист вбила щонайменше 18 медичних працівників, ще понад 50 зазнали поранень», – йдеться в повідомленні.

Також у МОЗ заявили, що не підлягають відновленню 123 об’єкти системи охорони здоров’я, 746 – потребують відновлення. Відомство наголосило, що ці дані змінюються майже кожного дня.

Міністерство розповідає, що попри цілеспрямоване знищення медичної інфраструктури, система охорони здоров’я працює та трансформується відповідно до потреб, які постали з війною.

«Це і збір коштів у рамках ініціативи UNITED24, робота над створенням Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, ініційованою першою леді, працевлаштування внутрішньо переміщених медиків, медична евакуація пацієнтів за кордон, покращення системи реабілітації в Україні», – пояснюють у МОЗ.

Також щотижня в середньому здійснюється по чотири евакуаційні рейси для лікування українців за кордоном. Зараз вже 17 держав приймають наших пацієнтів у найкращих спеціалізованих клініках. Окрім того, виконано 17 медичних конвоїв для транспортування дітей з онкологічними захворюваннями на лікування за кордон. Загалом на лікування за кордон відправили 1274 українців.

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