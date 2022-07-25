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рф тримає у Чорному морі три носії ракет «Калібр»

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 25 липня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожі носії оперативно-тактичних ракет «Калібр». Про це йдеться у Facebook Військово-морських сил ЗСУ.

Крім того, в  Середземному морі перебувають п’ять ворожих носіїв ОТР «Калібр» та 2 ракетні крейсери. При цьому в Азовському морі морські комунікації продовжують контролювати п’ять ворожих кораблів та катерівю

Також повідомляється, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 27 судна, з них 4 суден рухались з протоки Босфор; до Чорного моря – 34 суден, з них 10 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор

«Вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS)», – йдеться в повідомленні.

Львівський портал повідомляв, що станом на середину липня росія випустила по Україні вже 2960 ракет.

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