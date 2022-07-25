Польща передала Україні танки PT-91 Twardy

Польща підтвердила передачу Збройним Силам України танків PT-91 Twardy. Про повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ із посиланням на речника Агентства озброєнь Міністерства борони Польщі Кшиштофа Платека.

Кількість переданих танків PT-91 Twardy польський посадовець не вказує, однак він на офіційному рівні підтвердив, що вони вже в Україні.

Передачу цих танків зі свого боку підтвердив й керівник Офісу президента Андрій Єрмак. У своєму Twitter’і він написав, що PT-91 вже перебувають в Україні, а також подякував польською за допомогу сусідній державі.

Зазначимо, що танк PT-91 – це основний бойовий танк польських Збройних Сил, заснований на варіанті радянського Т-72М1. Головною особливістю PT-91 є захист Twardy з використанням активної броні власної розробки ERAWA.

Нагадаємо, станом на початок червня Польща вже надала Україні 240 танків, майже 100 одиниць бронетехніки та іншого озброєння, боєприпаси та ракети. На цю військову допомогу поляки витратили 2 мільярди доларів.

Також Польща надіслала в Україну свої гаубиці «Краб», які стріляють на відстань до 40 км.

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