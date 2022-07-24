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ЗСУ збили «невидимий» безпілотник рф

Ольга Денисяка

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Українські захисники збили російський безпілотник Zala, який окупанти називали «невидимим». Про це йдеться у Facebook Оперативного командування «Схід».

Як йдеться в повідомленні, раніше російські пропагандисти називали безпілотник Zala «невидимим» і запевняли, що українські засоби радіо-електронної боротьби його не бачать. Проте це не завадило українським захисникам успішно збити вказаний безпілотник.

«Холодноярська піхота зацікавилась “нєвідімкой” і влучнем вогнем перекреслила чергові сподівання рашистів, збивши чергового “аналоговнєта”», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, на війні проти України росія втратила вже щонайменше 714 безпілотників.

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