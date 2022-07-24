росія втратила на війні в Україні 39,5 тисячі військових

На війні проти України росія вже втратила вже 39 520 своїх військових, 1722 танки, 869 артилерійських систем та 3942 бойові броньовані машини. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 24 липня втрати росії на війні проти України становлять:

особового склад ‒ 39 520 (+280) осіб ліквідовано

танків ‒ 1722 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 3942 (+13) од,

артилерійських систем – 869 (+5) од,

РСЗВ ‒ 255 (+2) од,

засоби ППО ‒ 113 (+0) од,

літаків– 221 (+0) од,

гелікоптерів –188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 714 (+0),

крилаті ракети ‒ 170 (+3),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2823 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 73 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Всі дані ще уточнюються.

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