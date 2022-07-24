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росія втратила на війні в Україні 39,5 тисячі військових

Ольга Денисяка

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На війні проти України росія вже втратила вже 39 520 своїх військових, 1722 танки, 869 артилерійських систем та 3942 бойові броньовані машини. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 24 липня втрати росії на війні проти України становлять:

  • особового склад ‒ 39 520 (+280) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1722 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3942 (+13) од,
  • артилерійських систем – 869 (+5) од,
  • РСЗВ ‒ 255 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 113 (+0) од,
  • літаків– 221 (+0) од,
  • гелікоптерів –188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 714 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 170 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2823 (+3) од,
  • спеціальна техніка  ‒  73 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Всі дані ще уточнюються.

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