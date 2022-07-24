У Польщі зібрали кошти на Bayraktar для України

У Польщі достроково зібрали необхідні 22,5 млн злотих на купівлю бойового безпілотника Bayraktar TB2 для України. Про це у Facebook повідомив ініціатор збору, журналіст Славомір Сераковський.

Станом на 17:50 год. 24 липня лічильник на офіційному сайті акції показує понад 22 мільйони 784 тисячі злотих. Поставленої мети досягнули за чотири дні до запланованої дати. Однак збір вирішили не закривати, а залишок коштів переказати на рахунок Збройних Сил України.

Нагадаємо, акцію анонсували 28 червня, надихнувшись успішним збором у Литві та Україні. Компанія Baykar зворушена щедрістю людей вирішила подарувати Україні «Байрактари», на які зібрали гроші, безкоштовно.

Долучитись до збору можна за посиланням: zrzutka.pl/na-polskiego-bayraktara-dla-armii-ukrainy

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