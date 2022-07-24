Десантники збили ще один російський літак

24 липня українські десантники збили російський штурмовик Су-25. Про це йдеться у Facebook Командування десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Ворожий літак збив підрозділ протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України. Російський штурмовик приземлили переносним зенітно-ракетним комплексом «Ігла».

«Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 “Грач”.

Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК “Ігла”», – йдеться в повідомленні.

Львівський портал повідомляв, що станом на 24 липня на війні проти України росія втратила 221 літак та 188 гелікоптерів.

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