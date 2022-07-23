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На фронті загинув стрілець зі Львова Микола Забавчук

Наталя Дуляба

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У боях проти російських окупантів загинув львівський спортсмен Микола Забавчук. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні молоді та спорту.

Микола Забавчук загинув 21 липня під час ворожого артилерійського обстрілу. На якому саме напрямку він воював, наразі не відомо.

Микола був інженером стрілецького стенду Вищої школи спортивної майстерності у Львові. Ось як про нього згадують колеги: «Ворожа куля забрала життя нашого щирого, доброго, енергійного, завжди усміхненого інженера спортивної бази «Львівський стрілецький стенд» Миколу Забавчука. Невипадково кажуть, що війна відбирає у нас найкращих. Мабуть, у цьому є частка правди. Пам’ять про тебе – нетлінна! Спочивай з миром, Герою! Вічна слава тобі у віках».

Деталей про чин похорону поки ще немає.

Нагадаємо, станом на початок липня армія рф вбила сотню українських спортсменів і тренерів.

До лав ЗСУ зі зброєю стали понад 3000 спортсменів. Також відомо, що 22 осіб потрапили у полон росіян.

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