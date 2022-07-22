Назвали, скільки росіяни зруйнували культурних пам'яток в Україні

Станом на 22 липня Міністерство культури та інформаційної політики зафіксувало вже 434 епізоди воєнних злочинів росії проти української культурної спадщини. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Мінкульту.
Загалом внаслідок обстрілів окупантів зазнали руйнацій і пошкоджень 129 об’єктів культурної спадщини. Серед них – 22 пам’ятки національного значення, 100 – місцевого значення та 7 – щойновиявлених об’єктів культурної спадщини. Також пошкоджено 105 об’єктів цінної історичної забудови.
Серед культурних об’єктів, що були знищені або постраждали від окупантів:
- 149 релігійних споруд, з них 50 перебуває на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування або цінна історична забудова;
- 46 меморіальних пам’ятників на честь історичних особистостей та подій ХІХ – початку ХХІ ст.;
- 33 музеї та заповідники;
- 41 бібліотека;
- 65 будинків культури, театрів, кінотеатрів та інших закладів культури.
Загалом злочини російської федерації зафіксували в 15 регіонах України:
- 99 – у Харківській області;
- 97 – у Донецькій області;
- 79 – в Київській області;
- 44 – в Луганській області;
- 38 – в Чернігівській області;
- 28 – у Сумській області;
- 16 – у Запорізькій області;
- 8 – у Миколаївській області;
- 6 – в Житомирській області;
- 5 – у Києві;
- 5 – у Херсонській області;
- 4 – у Дніпропетровській області,
- 2 – в Одеській області,
- 2 – у Вінницькій області,
- 1 – у Львівській області.
Водночас у Мінкульті зауважили, що інформація щодо воєнних злочинів росії проти культурної спадщини продовжує надходити і всі матеріали будуть використані як докази для кримінальних проваджень проти російських злочинців.
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Ольга Денисяка