Назвали, скільки росіяни зруйнували культурних пам'яток в Україні

Станом на 22 липня Міністерство культури та інформаційної політики зафіксувало вже 434 епізоди воєнних злочинів росії проти української культурної спадщини. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Мінкульту.

Загалом внаслідок обстрілів окупантів зазнали руйнацій і пошкоджень 129 об’єктів культурної спадщини. Серед них – 22 пам’ятки національного значення, 100 – місцевого значення та 7 – щойновиявлених об’єктів культурної спадщини. Також пошкоджено 105 об’єктів цінної історичної забудови.

Серед культурних об’єктів, що були знищені або постраждали від окупантів:

149 релігійних споруд, з них 50 перебуває на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування або цінна історична забудова;

46 меморіальних пам’ятників на честь історичних особистостей та подій ХІХ – початку ХХІ ст.;

33 музеї та заповідники;

41 бібліотека;

65 будинків культури, театрів, кінотеатрів та інших закладів культури.

Загалом злочини російської федерації зафіксували в 15 регіонах України:

99 – у Харківській області;

97 – у Донецькій області;

79 – в Київській області;

44 – в Луганській області;

38 – в Чернігівській області;

28 – у Сумській області;

16 – у Запорізькій області;

8 – у Миколаївській області;

6 – в Житомирській області;

5 – у Києві;

5 – у Херсонській області;

4 – у Дніпропетровській області,

2 – в Одеській області,

2 – у Вінницькій області,

1 – у Львівській області.

Водночас у Мінкульті зауважили, що інформація щодо воєнних злочинів росії проти культурної спадщини продовжує надходити і всі матеріали будуть використані як докази для кримінальних проваджень проти російських злочинців.

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