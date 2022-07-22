У Львові госпіталізували підлітка, якого під час сну вкусив кажан

У Львові кажан вкусив 16-річного хлопця. Підлітка негайно госпіталізували, зараз він перебуває під наглядом медиків. Про це йдеться у Facebook Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Як повідомили у медзакладі, 16-річний хлопець уві сні почув, що йому «щось лазить по шиї». Юнак намагався це забрати рукою й відчув укус за палець. Хлопцеві негайно викликали швидку допомогу.

Як розповів лікар з медицини невідкладних станів ПС №4 станції «Львів» Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Назарій Глова, пацієнт був у стабільному стані, однак зважаючи на те, що кажани можуть переносити різні захворювання, хлопця госпіталізували, аби він був під наглядом медиків.

«”Людину вкусив кажан” почули ми причину чергового виклику й мерщій помчали нічним Львовом за вказаною адресою. Дитина була стабільна, проте зважаючи, що кажани переносять різні захворювання, підлітка госпіталізували в лікарню св. Миколая. Як-не-як, хлопцеві якийсь час потрібно перебувати під наглядом медиків, можливо, навіть прийняти певну вакцинацію», – зазначив Назарій Глова.

Як повідомляв Львівський портал, у 2019 році на одному зі львівських балконів виявили 1700 кажанів, які прилаштувались там для зимової сплячки.

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