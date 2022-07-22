У Львові автомобіль збив водія самоката із пасажиркою

У Львові до лікарні госпіталізували водія самоката та його пасажирку, які потрапили у ДТП із автомобілем. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, ДТП сталося на вулиці Хуторівка.

«Відбулось зіткнення автомобіля Opel Astra, яким керував 31-річний місцевий житель та самоката, яким їхали 54-річний чоловік та жінка віком 51 рік, обидвоє львів’яни», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок зіткнення водій двоколісного транспортного засобу та його пасажирка отримали травми та були доставлені у лікарню.

Винуватцю аварії загрожує до 3 років обмеження волі з обов’язковим позбавленням права керувати транспортними засобами ще до трьох років.

Нещодавно Львівський портал повідомляв, що у Львові дівчина на електросамокаті зіткнулась із бусом.

Першу ДТП за участі самоката у Львові зафіксували у вересні 2019 року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook