У Львові дівчина на електросамокаті зіткнулась із бусом

У Львові госпіталізували 22-річну жінку, яка на електросамокаті зіткнулась із бусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, ДТП за участю електросамоката відбулось у п’ятницю, 15 липня, на вулиці Липинського у Львові.

близько 19.30, на вулиці не розминулись бус Renault Master, яким керував 32-річний житель одного з сіл Львівського району, та електросамокат під керуванням 22-річної львів’янки.

Водійка електросамоката з тілесними ушкодженнями була доставлена до лікарні.

Фото ілюстративне

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