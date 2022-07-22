У Краматорську під завалами зруйнованої росіянами школи виявили тіла загиблих

Російські окупанти обстріляли дві школи у Краматорську та Костянтинівці. З-під завалів дістають тіла загиблих цивільних. Про це повідомив голова донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, у четвер, 21 липня, росіяни завдали ракетного удару по Донеччині. У Краматорську та Костянтинівці окупанти влучили в школи. За попередніми даними, ворог використовував ракети типу «Іскандер».

Станом на 7:00 год. п’ятниці, 22 липня, з-під завалів школи у Краматорську рятувальники дістали тіла трьох загиблих. Наразі тривають пошукові роботи.

«О 06:50 22 липня особовим складом Головного управління виявлено та вилучено тіло чоловіка, всього з початку робіт виявлено та вилучено з-під завалів тіла трьох загиблих осіб», – повідомила речниця ГУ ДСНС України у Донецькій області Вероніка Бахал у коментарі Суспільному.

Окрім того, у Краматорську росіяни пошкодили п’ятиповерхівку і 85 приватних будинків, підприємства СКМЗ та НКМЗ.

Як повідомляв Львівський портал, у четвер зранку, 21 липня, російські окупаційні війська обстріляли центральний ринок у Бахмуті. У Торецьку ворожа ракета прилетіла на подвір’я приватного будинку, однак не розірвалася.

В Іванівці Черкаської громади касетним боєприпасом пошкодили приватний будинок. Інформації щодо поранених та загиблих наразі немає.