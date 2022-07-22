ОСТАННІ НОВИНИ

У Краматорську під завалами зруйнованої росіянами школи виявили тіла загиблих

|

Російські окупанти обстріляли дві школи у Краматорську та Костянтинівці. З-під завалів дістають тіла загиблих цивільних. Про це повідомив голова донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, у четвер, 21 липня, росіяни завдали ракетного удару по Донеччині. У Краматорську та Костянтинівці окупанти влучили в школи. За попередніми даними, ворог використовував ракети типу «Іскандер».

Станом на 7:00 год. п’ятниці, 22 липня, з-під завалів школи у Краматорську рятувальники дістали тіла трьох загиблих. Наразі тривають пошукові роботи.

«О 06:50 22 липня особовим складом Головного управління виявлено та вилучено тіло чоловіка, всього з початку робіт виявлено та вилучено з-під завалів тіла трьох загиблих осіб», – повідомила речниця ГУ ДСНС України у Донецькій області Вероніка Бахал у коментарі Суспільному.

Окрім того, у Краматорську росіяни пошкодили п’ятиповерхівку і 85 приватних будинків, підприємства СКМЗ та НКМЗ.

Як повідомляв Львівський портал,  у четвер зранку, 21 липня, російські окупаційні війська обстріляли центральний ринок у Бахмуті. У Торецьку ворожа ракета прилетіла на подвір’я приватного будинку, однак не розірвалася.

В Іванівці Черкаської громади касетним боєприпасом пошкодили приватний будинок. Інформації щодо поранених та загиблих наразі немає.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?

У понеділок, 18 липня 2022 року, у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть позов чотирьох гаражних к...

Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

всі статті
Львівський портал