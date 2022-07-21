Окупанти вдарили по центральному ринку Бахмута

У четвер зранку, 21 липня, російські окупаційні війська обстріляли центральний ринок у Бахмуті. Інформація про жертв наразі встановлюється. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України.
Внаслідок удару по центральному міському ринку загорілись кілька торгівельних контейнерів. Посеред базару утворилась величезна вирва.
Про поранених і загиблих наразі не відомо, інформація встановлюється.
На місці працювали 27 рятувальників.
Водночас голова Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що протягом доби російські окупанти, крім Бахмута, обстріляли:
- Краматорськ і Костянтинівку – зруйновані дві школи;
- Краматорськ – промислова частина міста;
- Торецьк – ракета прилетіла на подвір’я приватного будинку. На щастя, вона не розірвалась;
- село Іванівка – пошкоджено приватний будинок.
Про поранених і загиблих внаслідок цих обстрілів поки нема.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Наталя Дуляба