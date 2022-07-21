Окупанти вдарили по центральному ринку Бахмута

У четвер зранку, 21 липня, російські окупаційні війська обстріляли центральний ринок у Бахмуті. Інформація про жертв наразі встановлюється. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України.

Внаслідок удару по центральному міському ринку загорілись кілька торгівельних контейнерів. Посеред базару утворилась величезна вирва.

Про поранених і загиблих наразі не відомо, інформація встановлюється.

На місці працювали 27 рятувальників.

Водночас голова Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що протягом доби російські окупанти, крім Бахмута, обстріляли:

Краматорськ і Костянтинівку – зруйновані дві школи;

Краматорськ – промислова частина міста;

Торецьк – ракета прилетіла на подвір’я приватного будинку. На щастя, вона не розірвалась;

село Іванівка – пошкоджено приватний будинок.

Про поранених і загиблих внаслідок цих обстрілів поки нема.

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