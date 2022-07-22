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Оголосили підозру екскомандиру корвета, який перейшов на бік рф

Ольга Денисяка

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді колишньому командиру корвету «Тернопіль» Максиму Ємельяненко, який у 2014 році перейшов на бік ворога. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ДБР.

«Після захоплення окупантами його частини у Севастополі та корвету “Тернопіль”, капітан ІІІ рангу єдиний з екіпажу присягнув на вірність агресору», – йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, нині зрадник воює проти України у складі збройних сил рф на сторожовому кораблі «Ладний» на посаді помічника командира.

Слідчі ДБР спільно з кіберполіцією зібрали достатньо доказів та заочно повідомили зраднику про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

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