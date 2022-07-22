Біля Янівського цвинтаря збудують багаторівневий паркінг і офіси

Неподалік Янівського цвинтаря на вул. Т. Шевченка у Львові збудуть офісний центр з багаторівневим паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження 22 липня затвердив виконавчий комітет міськради Львова, передає пресслужба мерії.

Виконавчий комітет погодив рішення «Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування об’єкта будівництва на нове будівництво ПП «Майя» мультифункціонального адміністративно-торгового центру з паркінгом на вул. Т. Шевченка, 111-А у м. Львові», відповідно до якого приватний підприємець збудує багаторівневий паркінг.

Як повідомив начальник управління архітектури та урбаністики ЛМР Антон Коломєйцев, на вказаній ділянці вже збудований торговий центр. Тепер там облаштують ще й офісні приміщення та наземний дев’ятиповерховий паркінг.

«Йдеться про намір збудувати великий паркінг, щоб забезпечити потреби торговельного центру, який там уже збудований раніше, і сформувати територію, яка є довкола, та облаштувати невеликі об’єми офісних площ збоку вул. Шевченка. Паркінг буде наземним, дев’ятиповерховим», – пояснив Антон Коломєйцев.

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, підприємство «Майя» зареєстроване в селі Зимна Вода. Основним видом діяльності ПП є падання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Керівником організації є Лозинський Юрій Романович.

Як повідомляв Львівський портал, на вул. Стрийській навпроти ТРЦ King Kross Leopoli планують облаштувати перший у Львові перехоплюючий паркінг. Заплановано, що тут буде 1264 паркомісця, в тому числі й для вантажівок.

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