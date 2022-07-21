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Удар по Харкову: пораненого реанімували після клінічної смерті

Наталя Дуляба

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Медики «швидкої» успішно вивели 49-річного чоловіка зі стану клінічної смерті, який постраждав під час ворожого обстрілу Харкова вранці 21 липня. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Внаслідок ворожого удару по Харкову 49-річний чоловік отримав вибухову травму і складні осколкові поранення. Потерпілий опинився у стані клінічної смерті.

«Завдяки фаховим діям медиків безпосередньо на місці події пораненого вдалося врятувати. Його госпіталізували до медустанови для подальшого лікування. Стан чоловіка стабілізувався», – написав Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вранці 21 липня російські військові із «Градів» обстріляли зупинку громадського транспорту у Київському районі Харкова. Загинули троє мирних мешканців, ще 20 отримали поранення.

В цей же час окупанти вдарили із артилерії по Салтівському району Харкова. Снаряд влучив у житловий будинок, в якому знаходився стоматологічний кабінет. На момент удару всередині медзакладу нікого не було. Постраждали троє цивільних.

Спочатку було відомо про одного загиблого і 17 ранених внаслідок обстрілу Харкова, згодом кількість постраждалих виросла до трьох загиблих і 23 поранених.

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