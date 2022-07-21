росіяни обстріляли житловий квартал Харкова: 17 поранених, є загиблий

У четвер вранці, 21 липня, російські окупаційні війська обстріляли Харків. Попередньо відомо про 17 поранених. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму Telegram.

росіяни вдарили по одному з житлових кварталів міста. За оперативними даними медиків, 17 людей дістали поранення.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов додав, що ворог обстріляв один із густонаселених житлових кварталів, влучив у зупинку громадського транспорту. Також уже відомо про одного загиблого.

«Другий день поспіль приблизно в один і той же час окупант б’є по зупинках громадського транспорту. Результат – один загиблий і 17 поранених, один із них є у вкрай важкому стані», – написав Терехов.

Наразі всі деталі з’ясовуються.

Нагадаємо, вранці 20 липня російські війська також обстріляли Харків. Удар прийшовся на Салтівський район. Троє людей загинули, в тому числі й 13-річний хлопець, є й поранені.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.