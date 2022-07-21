У Харкові побільшало жертв після російського обстрілу

Внаслідок ранкового обстрілу, який здійснили російські окупанти 21 липня по житловому району Харкова, загинули двоє людей, ще 21 дістала поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram.

Встановлено, що ворог обстріляв один із житлових районів міста із «Ураганів». Один зі снарядів влучив у житловий будинок, в якому знаходився стоматологічний кабінет. На момент удару всередині медзакладу нікого не було.

Кількість жертв зросла до двох загиблих і 21 пораненого. Серед тих, хто дістав поранення, є дитина. Четверо осіб перебувають у важкому стані. На місцях продовжують працювати медики.

«Постраждали виключно цивільні люди і виключно мирна інфраструктура: авто, торгівельні павільйони, громадський транспорт, житловий будинок, на першому поверсі якого розташована стоматологічна клініка», – підкреслив Павло Кириленко.

Харків’ян просять просять бути максимально обережними і перебувати в укриттях під час тривог!

Нагадаємо, спочатку було відомо, що від ворожого обстрілу у Харкові загинула одна людина, ще 17 отримали поранення. Мер міста заявляв, що окупанти поцілили й по зупинці громадського транспорту.

Напередодні 20 липня російські війська також вранці обстріляли Харків. Удар прийшовся на Салтівський район. Троє людей загинули, в тому числі й 13-річний хлопець, є й поранені.

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Фото: Олег Синєгубов