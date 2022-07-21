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У Харкові побільшало жертв після російського обстрілу

Наталя Дуляба

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Внаслідок ранкового обстрілу, який здійснили російські окупанти 21 липня по житловому району Харкова, загинули двоє людей, ще 21 дістала поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram.

Встановлено, що ворог обстріляв один із житлових районів міста із «Ураганів». Один зі снарядів влучив у житловий будинок, в якому знаходився стоматологічний кабінет. На момент удару всередині медзакладу нікого не було.

Кількість жертв зросла до двох загиблих і 21 пораненого. Серед тих, хто дістав поранення, є дитина. Четверо осіб перебувають у важкому стані. На місцях продовжують працювати медики.

«Постраждали виключно цивільні люди і виключно мирна інфраструктура: авто, торгівельні павільйони, громадський транспорт, житловий будинок, на першому поверсі якого розташована стоматологічна клініка», – підкреслив Павло Кириленко.

Харків’ян просять просять бути максимально обережними і перебувати в укриттях під час тривог!

Нагадаємо, спочатку було відомо, що від ворожого обстрілу у Харкові загинула одна людина, ще 17 отримали поранення. Мер міста заявляв, що окупанти поцілили й по зупинці громадського транспорту.

Напередодні 20 липня російські війська також вранці обстріляли Харків. Удар прийшовся на Салтівський район. Троє людей загинули, в тому числі й 13-річний хлопець, є й поранені.

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Фото: Олег Синєгубов

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